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بعد أنباء عن مقتله بغارة إسرائيلية.. طهران تنشر فيديو للقائد الحالي لفيلق القدس

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بعد أنباء عن مقتله بغارة إسرائيلية.. طهران تنشر فيديو للقائد الحالي لفيلق القدس
Reuters
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني وعلى صورة القائد السابق للفيلق قاسم سليماني المقتل بغارة أمريكية
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نشرت طهران فيديو يظهر قائد فيلق القدس اللواء إسماعيل قاآني وهو يزور منزل عائلة اللواء في الحرس الثوري حسين بور جعفري، الذي اغتيل هو وقاسم سليماني بغارة أمريكية مطلع هذا العام.

ونشر هذا الشريط من قبل وكالة أنباء التلفزيون الإيراني بعد تداول تقارير أكدت مقتل قاآني في الغارة الإسرائيلية على جنوب دمشق ليلة أمس الاثنين.

وفي الفيديو يدعو قاآني الله أن يتقبل عبادة عائلة بور جعفري وعزاءهم بعاشوراء، ويقول أيضا: "إننا الآن في الأيام التي تتلو عاشوراء"، ثم يتجه لصلاة المغرب، وذلك في إشارة إلى أن الفيديو حديث التسجيل.

المصدر: RT

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