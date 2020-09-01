 
مباشر

الهند: قواتنا سيطرت على مرتفعات في الهيمالايا بعد مواجهة مع القوات الصينية

أخبار العالم

الهند: قواتنا سيطرت على مرتفعات في الهيمالايا بعد مواجهة مع القوات الصينية
Reuters
الهند: قواتنا سيطرت على مرتفعات في الهيمالايا بعد مواجهة مع القوات الصينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/on8z

قال مسؤول هندي بارز اليوم الثلاثاء، إن القوات الهندية انتشرت على 4 قمم جبلية استراتيجية بعد ما وصفته نيودلهي بأنها محاولة توغل صينية عبر الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا.

وأضاف أن تحرك القوات الهندية جاء ردا على محاولة عدد كبير من قوات المشاة الصينية التوغل عبر ممر جبلي رئيسي في وقت متأخر يوم السبت.

إقرأ المزيد
الصين تتهم الجيش الهندي بانتهاك اتفاقية الوضع الراهن على الحدود
الصين تتهم الجيش الهندي بانتهاك اتفاقية الوضع الراهن على الحدود

وتابع قائلا "حشدنا قواتنا واحتللنا أربع قمم"، مشيرا إلى أن القمم الأربع داخل الجانب الهندي من خط الحدود.

وصرح بأن الجنود الصينيين المدعومين بمركبات عسكرية اقتربوا بما يكفي للانخراط في جدل لفظي مع القوات الهندية، لكن لم يقع اشتباك.

وتنفي الصين أن تكون البادئة بالتحرك، واتهمت متحدثة باسم السفارة الصينية في نيودلهي القوات الهندية بتجاوز خط السيطرة الفعلي، وهو خط الحدود، وارتكاب "استفزازات صارخة".

وثمة مواجهة بين القوات الهندية والصينية منذ شهور بمنطقة لاداخ في غرب الهيمالايا، ويتنازع الجانبان على الحدود منذ أكثر من نصف قرن.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا