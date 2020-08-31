الصين تتهم الجيش الهندي بانتهاك اتفاقية الوضع الراهن على الحدود

قال الجيش الصيني، اليوم إن الجيش الهندي، انتهك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين بكين ونيودلهي للإبقاء على الوضع الراهن على الحدود بين البلدين، في منطقة لاداخ.

وأضاف الممثل الرسمي للقيادة القتالية للمنطقة العسكرية الغربية للجيش الصيني العقيد تشانغ شويلي: "في 31 أغسطس، انتهك الجيش الهندي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المفاوضات السابقة متعددة المستويات بين الجانبين".

وذكر الضابط الصيني، أن العسكريين الهنود عبروا مرة أخرى بشكل غير قانوني خط المراقبة في منطقة الشاطئ الجنوبي لبحيرة بانغونغ تسو وممر راكين، مما تسبب في حدوث توترات على الحدود."

في وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الدفاع الهندية، إن القوات الصينية نفذت "تحركات استفزازية"، تهدف إلى تغيير الوضع الراهن في المنطقة الحدودية مع الهند، لكن الجيش الهندي تمكن من إحباط هذه الأعمال.

وشهدت الحدود بين الصين والهند تصعيدا في حدة التوتر في الآونة الأخيرة، وتواجه قوات الدولتين بعضها البعض منذ أوائل مايو الماضي في عدة مواقع بمنطقة لداخ الحدودية.

المصدر: تاس