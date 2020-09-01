تيفاني ترامب تهاجم بايدن والمتابعون يسألونها: من هو الكذاب الأكبر؟

هاجمت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نائب الرئيس السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية جو بايدن.

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وقالت تيفاني في تغريدة نشرتها أمس الاثنين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أرجوك توقف عن الكذب جو، قد تعتقد أننا جاهلون لدرجة أننا لا نستطيع رؤية الأكاذيب، لكن الله يعلم الحقيقة".

لكنها لم تسلم من انتقادات متابعيها، الذين أبدوا استغرابهم من حديثها متهمينها ووالدها بالكذب.

وأمضت تيفاني، وهي الطفلة الوحيدة لدونالد من زوجته الثانية مارلا مابلز، معظم فترة ولاية والدها بعيدا عن أعين الجمهور، لكنها ألقت الأسبوع الماضي خطابا في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.

وستكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر من عام 2020، الانتخابات الـ 59 التي تجرى كل 4 سنوات، وسيتنافس فيها كل من دونالد ترامب المرشح الجمهوري وجو بايدن المرشح الديمقراطي.

Please stop lying Joe. You may think we are too ignorant to see through the lies— but God knows the truth. — Tiffany Ariana Trump (@TiffanyATrump) August 31, 2020



المصدر: RT