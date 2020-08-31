تركيا.. تغريدة عن "صنبور مياه" رئاسي

نقلت صحف تركية عن محام يدعى علي أكتاش تغريدة تحدثت عن ثمن صنبور ذهبي اللون، ظهر في صورة للسيدة الأولى أمينة أردوغان وهي في مطبخها.

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وكان أكتاش قد علق على صورة ظهرت فيها، أمينة أردوغان وهي تعد في مطبخها وجبات بمناسبة ذكرى عاشوراء، لافتا إلى أن الصنبور الذهبي في اللقطة يبلغ سعره 10 آلاف ليرة تركية تقريبا.

Saray Mutfağının musluğu ile ilgili tweetimi T24 haberleştirmiş. https://t.co/IsOTyMcC1D — Ali Aktaş (@aliaktas7) August 30, 2020

وأشار هذا المحامي إلى أن هذا الثمن يعادل تقريبا 4 أضعاف الحد الأدني للأجور في البلاد.

Sarayda kullanılan bir eviye batarya (musluk) bile 10 bin TL'ye yakın. Nerdeyse 4 asgari ücretli maaşı. Asgari ücretlilerin ve dar gelirlilerin oyları ile elde edilmiş bir yaşam bu.



(Emine Erdoğan'ın bugün paylaştığı aşure mesajı fotoğrafından) pic.twitter.com/25FFKk5d9I — Ali Aktaş (@aliaktas7) August 29, 2020

وعلق الرجل منتقدا ما وصفها بـ"حياة متحصل عليها من أصوات أصحاب الحد الأدنى للأجور وذوي الدخل المنخفض".

المصدر: تويتر