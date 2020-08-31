 
مباشر
عاجل
الطائرة الإسرائيلية تحط في أبو ظبي في أول رحلة مباشرة ومن دون توقف

تركيا.. تغريدة عن "صنبور مياه" رئاسي

أخبار العالم

تركيا.. تغريدة عن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/omvz

نقلت صحف تركية عن محام يدعى علي أكتاش تغريدة تحدثت عن ثمن صنبور ذهبي اللون، ظهر في صورة للسيدة الأولى أمينة أردوغان وهي في مطبخها.

إقرأ المزيد
أردوغان يشارك في عيد وطني للانتصار على القوات اليونانية
أردوغان يشارك في عيد وطني للانتصار على القوات اليونانية

وكان أكتاش قد علق على صورة ظهرت فيها، أمينة أردوغان وهي تعد في مطبخها وجبات بمناسبة ذكرى عاشوراء، لافتا إلى أن الصنبور الذهبي في اللقطة يبلغ سعره 10 آلاف ليرة تركية تقريبا.

وأشار هذا المحامي إلى أن هذا الثمن يعادل تقريبا 4 أضعاف الحد الأدني للأجور في البلاد.

وعلق الرجل منتقدا ما وصفها بـ"حياة متحصل عليها من أصوات أصحاب الحد الأدنى للأجور وذوي الدخل المنخفض".

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا