قتيل ومصابان بإطلاق نار في ولاية مينيسوتا الأمريكية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بجراح، في حادث إطلاق نار في ولاية مينيسوتا شمالي الولايات المتحدة أمس الأحد.

وأفادت الشرطة المحلية، بأن الحادث وقع داخل مجمع سكني في مدنية بروكرين بارك في الولاية.

وقالت الشرطة أنها تواصل البحث عن المشتبه بإطلاقه النار.

1 killed and 2 injured in a shooting near 6917 76th Ave N in Minneapolis (Brooklyn Park), Minnesota https://t.co/ZQBcdsEfnE — GVAU (@GunVAupdates) August 31, 2020

وفي حادث منفصل، أعلنت شرطة مدينة سانت لويس في ولاية ميسوري عن وفاة أحد ضباطها متأثرا بجراحه، بعد أن تعرض لإصابة في الرأس يوم السبت، لدى تعامله وزميل له مع حادث إطلاق نار في المدينة.

A St. Louis police officer who was shot while responding to a call Saturday has died, marking the latest round of summer violence in the Gateway City. https://t.co/IF90ND1eOx — ABC News (@ABC) August 31, 2020

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على مطلق النار، مضيفة أن الضابط الآخر أصيب بقدمه وقد غادر المستشفى.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية