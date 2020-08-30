سيئول تفرض "أسبوع جمود"

أعلنت مدينة سيئول عن بدء "أسبوع جمود" اعتبارا من اليوم الأحد بما يشمل نشاط زهاء 10 ملايين مواطن، في آخر تدابير منع تفشي فيروس كورونا في منطقة العاصمة.

وقال سيو جونغ هيوب القائم بأعمال عمدة سيئول في إحاطة صحفية عبر الإنترنت إنه خلال "أسبوع الجمود" بالنسبة لـ10 ملايين مواطن" الذي سيبدأ يوم الأحد وحتى الأحد المقبل، ينصح المواطنين بالبقاء في بيوتهم والامتناع عن التجمات قدر الإمكان.

ولم يتم احتواء سرعة تفشي الفيروس في الوقت الراهن، وقد يواجه الاقتصاد موقفا صعبا جدا، وفقا لما ذكره وهو يحث المواطنين على الانضمام إلى مجهودات مكافحة الفيروس التي تتبعها المدينة.

وشددت الحكومة تدابير التباعد الاجتماعي الأسبوع الماضي في ظل تخطي الإصابات اليومية حاجز المئة إصابة لمدة أسبوعين تقريبا ويشمل هذا تحديد عدد ساعات العمل للمطاعم والمخابز والمقاهي في سيئول وضواحيها.

وقال سيو: "بشكل يتماشى مع متطلبات التباعد الاجتماعي المشددة.. تخطط المدينة للعمل للحد من التجمعات الليلية وتناول الطعام بالخارج خلال أسبوع الجمود".

وقد أبلغت كوريا الجنوبية عن 299 حالة إصابة جديدة بكورونا يوم السبت، بما يشمل 203 حالات في منطقة العاصمة، ليصل مجموع الإصابات داخل البلاد إلى 19699 إصابة وفقا للمركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

المصدر: "يونهاب"