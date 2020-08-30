في ذكرى عيد النصر.. أردوغان يزور ضريح أتاتورك ويكتب عن أزمة شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، إن بلاده مصممة على بلوغ مئوية تأسيس الجمهورية التركية عام 2023، بقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية أكبر.

جاء ذلك في تدوينة كتبها أردوغان في سجل الزوار، إثر زيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك بمناسبة "عيد النصر"، الذي تحتفل به تركيا في 30 أغسطس من كل عام.

وأوضح أردوغان أن النجاحات الهامة التي حققتها تركيا في مختلف القطاعات، تعد أكبر دليل على عزمها الحفاظ على حقوقها ومصالحها.

وأكد قائلا: "لن نرضخ للتهديد والابتزاز في شرق المتوسط، وسندافع عن حقوقنا وفق القوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية".

وتابع: "في الذكرى الـ98 لعيد النصر العظيم، نحيي بامتنان ذكرى جنابكم وجميع قادتنا وضباطنا وجنودنا وكل فرد من أمتنا من الذين ساهموا في هذا الانتصار".

وأضاف: "بلادنا مصممة على بلوغ مئوية تأسيس الجمهورية التركية عام 2023، بقوة اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية أكبر".

وبدأت فعاليات "عيد النصر والقوات المسلحة" بمسيرة نحو ضريح أتاتورك وسط أنقرة أجراها وفد رسمي يتقدمه الرئيس.

ووضع أردوغان إكليلا من الزهور على الضريح، وبعد الوقوف دقيقة صمت، عزف النشيد الوطني.

المصدر: "الأناضول"