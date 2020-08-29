نفوق جماعي للفيلة في زيمبابوي

أعلنت هيئة إدارة الحدائق والحياة الفطرية في زيمبابوي عن العثور على 11 فيلا نافقة في إحدى المحميات الطبيعية، إثر إصابتها بالجمرة الخبيثة حسب التوقعات الأولية.

وقال المتحدث باسم الهيئة تيناشي فاراو اليوم السبت، إن الفيلة تم العثور عليها يوم أمس في غابة باندامسي الواقعة بين حديقة "هواغي" الوطنية وشلالات "فيكتريا"، وفقا لموقع "نيو زيانا" الإخباري المحلي.

وأكد أن السلطات تجري تحقيقات لتحديد سبب نفوق الفيلة، فيما يعمل أطباء بيطريون في المكان، مضيفا: "نحن في انتظار نتائج الفحوص المختبرية".

وأشارت إذاعة SABC الجنوب إفريقية إلى أن هذا الخبر أثار صدى واسعا بين المدافعين عن الحيوانات والجمهور في جنوب إفريقيا.

وقالت: "هناك مخاوف من أن نفوق الفيلة في زيمبابوي له صلة بطريقة أو بأخرى بالموت الجماعي لهذه الحيوانات في بوتسوانا المجاورة، حيث مات أكثر من 360 فيلا منذ أبريل".

يشار إلى أنه رغم التحاليل لأنسجة الفيلة النافقة في بوتسوانا التي أجرتها مختبرات في الولايات المتحدة وكندا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، لا يزال سبب نفوقها غير معروف حتى الآن.

المصدر: "نيو زيانا" + وكالات