نائب الرئيس التركي يعتبر زيادة المياه الإقليمية للجزر اليونانية سببا للحرب

اعتبر فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي زيادة المياه الإقليمية للجزر اليونانية من 6 أميال إلى 12 ميلا بحريا سببا للحرب.

وقال أوقطاي: "هل ينتظر منا اليونانيون والاتحاد الأوروبي أن نقبل بزيادة مساحة المياه الإقليمية لليونان وجزرها من 6 أميال بحرية إلى 12 ميلا بحريا؟ .. إذا لم يكن هذا الأمر سببا للحرب فماذا يكون؟"

وشدد أوقطاي على أن "تركيا ستدافع عن حقوقها كاملة في البر والبحر والجو، ولا أحد ينتظر أن تتراجع تركيا خطوة واحدة، وننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يقول الحق".

وأضاف نائب الرئيس التركي أن بلاده "ستحمي حقوقها في كل متر مربع شرقي المتوسط مهما كلف الثمن".

وقال إن "أمتنا لا تقيم وزنا لأي شيء عندما يتعلق الأمر باستقلالها وحريتها ولا تتوانى عن دفع أي ثمن مقابل صونهما".

المصدر: الأناضول