دولة جديدة تفتح حدودها أمام الروس

أعلنت اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ في مجال الرعاية الصحية في مولدوفا، السماح للمواطنين الروس بدخول البلاد اعتبارا من 1 سبتمبر المقبل.

ووفقا لموقع newsmaker.md، تم إدراج روسيا ضمن الدول في "المنطقة الخضراء"، التي تعني أن عدد الإصابات بكوفيد-19، فيها أقل من 50 إصابة لكل مائة ألف شخص.

بالإضافة إلى ذلك، لن يطلب من مواطني مولدوفا العائدين من هذه البلدان الامتثال للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

يوم أمس نشرت وزارة الصحة في مولدوفا، قائمة دول "المنطقة الحمراء"، والتي تضم أوكرانيا ورومانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وإسرائيل وفرنسا وغيرها.

المصدر: نوفوستي