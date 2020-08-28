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أعمال عنف في السويد بعد حادث إحراق نسخة من القرآن

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أعمال عنف في السويد بعد حادث إحراق نسخة من القرآن
Reuters TT NEWS AGENCY
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أعلنت الشرطة السويدية عن اندلاع أعمال عنف واحتجاجات في مدينة مالمو يوم الجمعة في أعقاب "أعمال معادية للإسلام".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة وأضرموا النار في إطارات السيارات بعد أن أقدم أنصار اليمين المتطرف على إحراق نسخة من القرآن في المدينة.

وأكدت الشرطة أنها تعمل على استعادة النظام والسيطرة على الأوضاع، لكنها لم تتمكن من السيطرة على الوضع بعد.

وشهدت المدينة مظاهرة لليمينيين المتطرفين بعد منع زعيم حزب "النهج الثابت" اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان من اجتماع مع أنصاره في مالمو ومنعه من دخول السويد عند الحدود، حسبما أفادت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية.

المصدر: رويترز

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