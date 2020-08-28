أعمال عنف في السويد بعد حادث إحراق نسخة من القرآن

أعلنت الشرطة السويدية عن اندلاع أعمال عنف واحتجاجات في مدينة مالمو يوم الجمعة في أعقاب "أعمال معادية للإسلام".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة وأضرموا النار في إطارات السيارات بعد أن أقدم أنصار اليمين المتطرف على إحراق نسخة من القرآن في المدينة.

🇸🇪🚨 ALERTE | D'énormes incendies (de pneus on dirait ?) se déroulent maintenant dans les rues de #Malmo en #Suède après que le Coran ait été brûlé par le groupe "Stram kurs". pic.twitter.com/7q2SLy1V4V — 🏛CasusBelli🏛 (@CasusBellii) August 28, 2020

وأكدت الشرطة أنها تعمل على استعادة النظام والسيطرة على الأوضاع، لكنها لم تتمكن من السيطرة على الوضع بعد.

This is why the city of #Malmo is rioting; a member of the “Stram Kurs” group lit the Quran on fire. #Swedenpic.twitter.com/qxA7m40zp6 — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 28, 2020

وشهدت المدينة مظاهرة لليمينيين المتطرفين بعد منع زعيم حزب "النهج الثابت" اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان من اجتماع مع أنصاره في مالمو ومنعه من دخول السويد عند الحدود، حسبما أفادت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية.

المصدر: رويترز