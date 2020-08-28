ترامب يشبه نفسه بلينكولن

قارن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب رئيسي خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، نفسه بمحرر العبيد أبراهام لينكولن.

وقال ترامب، في حديقة البيت الأبيض الليلة الماضية، إنه فعل "للأمريكيين من أصول إفريقية، أكثر من أي رئيس أمريكي آحر، منذ عهد أبراهام لينكولن".

وأضاف ترامب: "لقد فعلت من أجل الأمريكيين من إصول إفريقية، أكثر من جو بايدن خلال 47 عاما. عندما سيعاد انتخابي، سيكون الأمر أفضل".

في عهد أبراهام لنكولن، الذي كان رئيسا من 1861 إلى 1865، اندلعت الحرب الأهلية في أمريكا، وتم خلالها إلغاء العبودية. يعتبر لينكولن أحد أعظم الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة، وكان أول رئيس يمثل الحزب الجمهوري.

المصدر: نوفوستي