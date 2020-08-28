الصين تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي يوم 27 أغسطس، إضافة إلى 16 حالة بدون أعراض.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن جميع الحالات سجلت لدى القادمين من الخارج، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي إصابات منتشرة محليا منذ 12 يوما.

وكانت الصين قد سجلت يوم الأربعاء 8 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا و19 حالة بدون أعراض.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الصين منذ بدء انتشار الوباء 85013 حالة، بينما تبقى حصيلة الضحايا 4634 شخصا.

المصدر: رويترز