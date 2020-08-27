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الهند تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا

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الهند تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا
Reuters
الهند
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أعلنت السلطات الصحية في الهند تسجيل قفزة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأكثر من 75 ألف حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليتجاوز بذلك إجمالي الإصابات في البلاد 3.3 مليون.

وجاء في بيان وزارة الصحة، اليوم الخميس، "تم تسجيل 75760 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 3.31 مليون مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد، كما زادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع 1023، ليصل مجملها إلى 60472".

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والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وسجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وفقا لإحصاء "رويترز".

المصدر: رويترز

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