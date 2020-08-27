على خلفية حركة "حياة السود مهمة".. حملة تغيير الاسماء تطال إحدى أشهر روايات أغاثا كريستي

بادر أحد ورثاء الكاتبة البريطانية الشهيرة أغاثا كريستي بتغيير اسم النسخة الفرنسية لرواية الجريمة بقلمها "عشرة زنوج صغار" معتبرا أنه قد يبدو مهينا للبعض في الظروف الحالية.

إقرأ المزيد

وبقرار جيمس بريتشارد، أحد ابناء أحفاد أغاثا كريستي، الذي يدير شركة Agatha Christie Limited المالكة لحقوق الإرث للكاتبة، أصبح اسم الرواية "كان عددهم عشرة".

وبرر بريتشارد موقفه قائلا: "حينما تمت كتابة الرواية كانت اللغة مختلفة وتم استخدام عبارات تم نسيانها اليوم. تستند القصة على أغنية للأطفال ألفها شخص آخر غير أغاثا كريستي، اعتقد أن الاسم الأصلي لم يستخدم أبدا في الولايات المتحدة. لقد تم تغييره في المملكة المتحدة في الثمانينيات واليوم نقوم بتغييره في جميع أنحاء العالم ".

وأضاف: "حتى لو شعر أحد بالإهانة بسبب الكتاب فهذا كثير جدا"، معبرا عن قناعته بأن الكاتبة كانت ستدعم قراره لأنها لم يعجبها أن شخص ما يعاني بسبب كتابها.

والنسخة الجديدة للرواية باتت متاحة للبيع في فرنسا بسعر 5.6 يورو.

وأشارت دار النشر التي أصدرت الكتاب إلى أن فرنسا كانت إحدى الدول القليلة التي استخدمت الاسم الأصلي للرواية التي نشرت لأول مرة في بريطانيا عام 1939 تحت اسم Ten Little Niggers.

وفي الولايات المتحدة حمل الكتاب في البداية اسم "عشرة هنود صغار" ومن ثم "لم يبق أحد"، واشتهرت الرواية في دول أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية تحت الاسم الأخير.

المصدر: كالات