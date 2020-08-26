ترامب يعلن إرسال عناصر الأمن الفدرالي إلى ويسكونسين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرسل اليوم الأربعاء عناصر الأمن الفدرالي إلى مدينة كينوشا بولاية ويسكونسين، على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب المستمرة في المدينة.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، إنه تحدث لحاكم ولاية ويسكونسين، توني إيفرس، ووافق الأخير على قبول الدعم الفدرالي.

وكتب ترامب على "تويتر": "اليوم سأرسل عناصر الأمن الفدرالي والحرس الوطني إلى كينوشا بولاية ويسكونسين لاستعادة القانون والنظام!".

من جهته، أعلن حاكم ويسكونسين أنه صادق على نشر 500 فرد من قوات الحرس الوطني التابعة لسلطات الولاية بمثابة التعزيزات الأمنية في كينوشا، اعتبارا من ليلة الأربعاء.

إقرأ المزيد

بدوره، دان عمدة مدينة كينوشا، جون أنتاراميان، أعمال العنف وإلحاق الأضرار بالممتلكات التي وقعت أثناء الاحتجاجات.

كما أعلن قائد الشرطة في مقاطعة كينوشا عن تجدد فرض حظر التجوال، وتقديم موعد بدئه ساعة واحدة، ليكون قائما من الساعة السابعة مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

يذكر أن الاحتجاجات في مدينة كينوشا اندلعت على خلفية حادث إصابة المواطن الأسمر جيكوب بليك برصاص الشرطة يوم الأحد الماضي. وتحولت الاحتجاجات إلى الاشتباكات مع الشرطة وأعمال الشغب في المدينة.

المصدر: رويترز