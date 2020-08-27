المرشد الأعلى الإيراني يحيي أيام عاشوراء في العزل (صور)

أحيا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أيام عاشوراء من حجره الصحي بمشاركة قارئ قرآن ومنشد واحد فقط من دون مشاركة مسؤولين ومواطنين.

وأقام مكتب المرشد الإيراني الأعلى، مراسم زيارة عاشوراء في حسينية الإمام الخميني العاصمة الإيرانية طهران، لكن هذه السنة كانت الأجواء مختلفة.

وبسبب الظروف الصحية وانتشار فيروس كورونا، لم يحضر المجلس سوى خامنئي وخطيب صعد على المنبر، التزاما بالإجراءات الصحية والوقائية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إنه في هذه المراسم "ألقى حجة الإسلام والمسلمين كاظم صديقي خطبة وصف فيها الإمام الحسين عليه السلام بأنه باب النجاة من الذنوب والقيود والميول غير الإلهية والوساوس النفسانية والشيطانية.. وقال حجة الإسلام صديقي: "إن كربلاء تقدم هذا الدرس للمظلومين، بأنه يجب النزول إلى الساحة والتوكل على الله في مواجهة الظالم، وحتى لو كانت جبهة الحق أقلية فلا ينبغي أن يصرفها ذلك عن مقارعة المستكبرين".

الليلة؛ مراسم عزاء #الإمام_الحسين (عليه السلام) في حسينية الإمام الخميني؛ دون مشاركة شعبية بسبب تفشّي فيروس #كورونا . pic.twitter.com/8nCOfSC469 — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) August 26, 2020

المصدر: وكالات