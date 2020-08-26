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جيش الكونغو يعلن مقتل 20 شخصا على يد ميليشيا متطرفة

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جيش الكونغو يعلن مقتل 20 شخصا على يد ميليشيا متطرفة
Reuters GOT
عناصر من جيش الكونغو
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قال جيش الكونغو ومسؤولون محليون إن متطرفين قتلوا 20 شخصا على الأقل في هجمات على ثلاث قرى في شرق البلاد.

واكتشف الجيش والسلطات المحلية ضحايا المجزرة الأخيرة اليوم الأربعاء، في قرى مابسانا ومايتيكي وسايوني على بعد نحو 30 كيلومترا شمال غربي مدينة بيني.

وتأتي عمليات القتل بعد ثلاثة أيام فقط من غارة مماثلة خلفت 13 قتيلا.

وفي أواخر العام الماضي، شن جيش الكونغو عملية واسعة النطاق ضد "القوات الديمقراطية المتحالفة"، وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق الكونغو منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما أدى إلى سلسلة من الهجمات الانتقامية ضد المدنيين تقول الأمم المتحدة إنها قد تشكل جرائم حرب.

ودفع غياب الأمن مئات الآلاف إلى الفرار من بيوتهم وتسبب في تعقيد جهود الكونغو في مكافحة جائحة مرض "كوفيد-19".

المصدر: "رويترز"

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