النص الكامل للبیان المشترك إثر زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران

أصدرت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء، بيانا مشتركا إثر الزيارة التي أجراها مدير الوكالة رافائيل غروسي إلى طهران.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران سمحت بدخول مراقبين إلى موقعين حددتهما الوكالة في وقت سابق، للتأكد من أنشطة إيران النووية.

وفي ما يلي النص الكامل للبیان المشترك:

1 - اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجمهورية إيران الإسلامية على زيادة تعزيز تعاونهما، وبناء الثقة المتبادلة من أجل تسهيل التنفيذ الكامل لاتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي الذي نفذته إيران مؤقتا منذ 16 يناير 2006 قيد التشغيل والترقية.

2 - بعد مشاورات ثنائية مكثفة، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على حل بحسن نية القضايا التي حددتها الوكالة فيما يتعلق بتنفيذ الضمانات، وفي هذا الصدد، ستسمح إيران طوعا للوکالة بزيارة الموقعين اللذين حددتهما الوكالة، وستسهل أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة لحل هذه القضايا.

وتم الاتفاق على التواريخ المتعلقة بوصول الوكالة وأنشطة التحقق، ويتم تنفيذ أنشطة التحقق بالوكالة وفقا لاتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي وإجراءات التحقق المعيارية للوكالة، كما هو الحال بالنسبة لجميع البلدان التي لديها اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، بشكل متساو ومن دون أي تمييز.

3 - في إطار القرار GOV/2015/72، الذي اتخذه مجلس المحافظين في 15 ديسمبر 1995، تقر الوكالة وإيران بأن هذه القضايا المتعلقة بتطبيق الضمانات، ذات صلة حصريا بالمواد والأنشطة النووية الخاضعة للضمانات بموجب الاتفاقية الشاملة للضمانات والبروتوكولات الإضافية.

4 - في السياق الحالي، واستنادا إلى تحليل المعلومات المتاحة للوكالة، ليس لدى الوكالة أسئلة أخرى من إيران، ولا يوجد طلب للوصول إلى مواقع تتجاوز ما نصت عليه اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.

5 - يقر كلا الجانبين بأن استقلالية الوكالة وحيادها ومهنيتها لا تزال شرطا أساسيا لإجراء أنشطة التحقق.

6 - ستواصل الوكالة الأخذ بعين النظر مخاوف إيران الأمنية من خلال حماية جميع معلومات الضمانات السرية وفقا لميثاق الوكالة، وأحكام اتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، والمعايير والإجراءات المعمول بها في الوكالة.

المصدر: RT