الصين تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا بحالة واحدة مقارنة مع أمس الثلاثاء الذي سجلت فيه 14 حالة جديدة.

وأفادت هيئة الصحة الوطنية أن جميع الحالات المسجلة مستوردة، وبذلك تسجل الصين عاشر يوم على التوالي من دون إصابات محلية.

ويرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بدء التفشي في البلاد إلى 84996، فيما استقر العدد الكلي للوفيات عند 4634 حالة.

المصدر: "رويترز"