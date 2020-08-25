إسرائيل "تشعر بخيبة أمل" بسبب إيران

أكد وزير الخارجية الاسرائيلي، غابي أشكنازي، لنظيره البريطاني دومينيك راب، خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، ضرورة عدم الاكتفاء بالأقوال فيما يتعلق بالنشاط النووي الإيراني.

وقال أشكنازي: "شعرنا بخيبة أمل لرؤية تصويت دول المجموعة الثلاث في مجلس الأمن ضد تمديد حظر الأسلحة على إيران. يجب أن تنعكس الجهود العالمية لوقف العدوان الإيراني في الأعمال وليس فقط في البيانات"، داعيا جميع الدول إلى الانضمام للولايات المتحدة في مطالبتها بإعادة آلية العقوبات على إيران.

واستضاف وزير الخارجية الإسرائيلي نظيره البريطاني في مكتبه بالقدس، وجرى خلال الاجتماع بحث القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات التجارية والسياسية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية، بما في ذلك "التهديد الإيراني" والوضع المدني في لبنان و"حزب الله" واتفاقية السلام مع الإمارات.

وقال أشكنازي إن "الاتفاق التاريخي مع الإمارات العربية المتحدة دليل على أن السلام يمكن تحقيقه من خلال الحوار المباشر بين الدول ... ونأمل أن تنضم المزيد من دول الشرق الأوسط إلى هذه الخطوة ".

المصدر: RT