الجيش البريطاني يرى أن الدبابات سلاح عفى عليه الزمن!

كشفت صحيفة "التايمز" أن وزارة الدفاع البريطانية تدرس إمكانية التخلي الكامل عن الدبابات كجزء من برنامج لتحديث القوات المسلحة.

إقرأ المزيد

وأفادت الصحيفة بأنه يجري حاليا النظر في مثل هذه الخطط ذات العلاقة بالتكاليف المرتفعة لتحديث 227 دبابة تشالنجر 2 و388 مركبة قتال مشاة "واريور"، عاملة في الجيش البريطاني.

وتعتقد وزارة الدفاع البريطانية، وفق الصحيفة، أن هذه التكنولوجيا قد عفا عليها الزمن، في وقت تتطلب فيه الظروف المتغيرة لأساليب وطرق إدارة الحرب، استثمارات أكبر في الأسلحة السيبرانية والفضاء وغيرها من التقنيات المتطورة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تدرس في الوقت ذاته أيضا، إمكانية تحديث الدبابات وعربات المشاة القتالية المذكورة أو الحصول على دبابات ليوبارد 2 من ألمانيا.

وأفيد في يوليو الماضي بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون دعا الجيش للاستعداد لأربع كوارث تهدد البلاد، مشيرا إلى أن الخطر سيصبح حقيقيا في فصل الشتاء، بالعلاقة مع الموجة الثانية لعدوى الفيروس التاجي ووباء الأنفلونزا الموسمية، والفيضانات المحتملة، وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي ستنتهي فترتها الانتقالية بنهاية ديسمبر.

المصدر: iz.ru