فيديو صادم لإطلاق نار على رجل من ذوي البشرة السوداء أعزل من قبل الشرطة الأمريكية

اندلعت احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل من ذوي البشرة السوداء، ذكرت تقارير أنه لم يكن مسلحا، مما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في مدينة كينوشا.

وقالت وسائل إعلام محلية أن الرجل المصاب نقل إلى المستشفى، مساء أمس الأحد، في حالة خطيرة، بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات، مما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث.

ووقع الحادث في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في كينوشا، خلال تعامل الشرطة مع "حادث محلي".

ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار، لكنها قالت إن وزارة العدل في الولاية ستحقق في الواقعة.

Nouvelle vidéo terrible aux États-Unis



Un homme noir non armé, qui venait de séparer une bagarre, s’est fait tirer dessus 7 fois dans le dos par des policiers à Kenosha (Wisconsin).



Il a été transporté à l’hôpital dans un état grave.#BlackLivesMatterpic.twitter.com/P7DeLpLHaX — Antoine Llorca (@antoinellorca) August 24, 2020

Massive street fire in Kenosha, Wisc. at the #BlackLivesMatter race riot. Video by @livesmattershow. pic.twitter.com/vg1TL1bXSv — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 24, 2020

المصدر: رويترز