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فيديو صادم لإطلاق نار على رجل من ذوي البشرة السوداء أعزل من قبل الشرطة الأمريكية

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فيديو صادم لإطلاق نار على رجل من ذوي البشرة السوداء أعزل من قبل الشرطة الأمريكية
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اندلعت احتجاجات في ولاية ويسكونسن الأمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل من ذوي البشرة السوداء، ذكرت تقارير أنه لم يكن مسلحا، مما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في مدينة كينوشا.

وقالت وسائل إعلام محلية أن الرجل المصاب نقل إلى المستشفى، مساء أمس الأحد، في حالة خطيرة، بعدما أطلقت الشرطة النار عليه عدة مرات، مما أسفر عن تجمع حشود في موقع الحادث.

ووقع الحادث في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي في كينوشا، خلال تعامل الشرطة مع "حادث محلي".

ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن سبب إطلاق النار، لكنها قالت إن وزارة العدل في الولاية ستحقق في الواقعة.

المصدر: رويترز

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