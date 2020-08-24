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ترامب عن سؤال بشأن الصين: سأفكر في الأمر

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ترامب عن سؤال بشأن الصين: سأفكر في الأمر
Reuters
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لم يستبعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن تتوقف الولايات المتحدة تماما في مرحلة ما عن التعامل مع الصين.

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وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "تسألني ما إذا سأكون مستعدا لفصل (الاقتصاد الأمريكي والصيني) وعدم التعامل مع الصين، هذا سؤال مثير للاهتمام للغاية، لأننا حتى الآن لم نحصل على أي شيء من الصين، خسرنا فقط الأموال".

وأضاف الرئيس في السياق ذاته منتقدا الصين: "إنهم يعاملوننا بشكل خاطئ. سأفكر في الأمر".

المصدر: نوفوستي

 

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