بعد فشل المفاوضات مع غانتس.. نتنياهو يعد بتوزيع الأموال على المواطنين

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتوزيع الأموال على المواطنين.

وقال نتنياهو في كلمة يوم الأحد إثر فشل المفاوضات مع رئيس الوزراء البديل، بيني غانتس: "سنوزع الأموال على المواطنين.. الشعب بحاجة للدعم في ظل أزمة كورونا".

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وأضاف "من منطلق المسؤولية الوطنية قررت الليلة قبول اقتراح التسوية لعضو الكنيست تسفي هاوزر".

وأفاد بأن "الاقتراح يتيح تمرير ميزانيات فورية للمواطنين والاقتصاد وتمنع الحاجة لاجراء انتخابات، هذه الفترة للوحدة وليس انتخابات ويجب وقف حكومة داخل الحكومة".

واقتراح التسوية الذي قدمه عضو الكنيست تسفي هاوزر يسعى من خلاله تأجيل القرار بشأن الأزمة السياسية حتى الخريف، وبحسب الاقتراح ستتم الموافقة على مشروع القانون لتأجيل الموعد النهائي للموافقة على الميزانية بمائة يوم، أي حتى نهاية نوفمبر.

وخلال هذه الفترة سيتم تمرير قانون آخر يكرر فعليا ميزانية عام 2019، مما سيجعل من الممكن تخصيص التمويل للاجتماعات أو تشغيل الهيئات.

إلى ذلك، دعا نتنياهو "حزب يمينا" المتطرف للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، علما أن الحزب الذي يترأسه وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينت، كان قد أعلن في شهر مايو عدم الانضمام إلى الائتلاف الحكومي الذي سيكون برئاسة بنيامين نتنياهو زعيم "الليكود"، ثم رئاسة بني غانتس زعيم "أزرق أبيض".

من جهة أخرى، صرح رئيس الوزراء: "نحن في فترة تاريخية بالسلام مع الإمارات"، مضيفا أن دولا أخرى ستنضم قريبا لاتفاقيات السلام مع إسرائيل.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الاثنين في القدس، وسيبحث معه توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي.

المصدر: RT