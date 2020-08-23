أحدث التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم 800 ألف حالة وفقا إحصاء لوكالة "رويترز" نشر يوم السبت، إذ تصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والهند الارتفاع في عدد الوفيات.

أوروبا

- اعتذر مفوض شؤون التجارة بالاتحاد الأوروبي فيل هوغان للمرة الثانية يوم الأحد عن حضوره فعالية في وطنه إيرلندا ربما شهدت انتهاكا لقواعد مواجهة جائحة "كوفيد-19"، لكن مسؤولا في الاتحاد الأوروبي قال إنه لن يرضخ لمطالبات زعماء أيرلنديين له بالاستقالة.

- المتحدثة باسم الحزب الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو، قالت إن الاختبارات أثبتت إصابة تيموشينكو بفيروس كورونا وإن حالتها خطيرة وتعاني من ارتفاع درجة الحرارة.

- قال كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة إن الأطفال يجب أن يعودوا إلى المدرسة بعد العطلة الصيفية، محذرين من أن فقدان تعليمهم يشكل مخاطر أكبر عليهم من الإصابة بـ"كوفيد-19".

- اقترح عدد من أعضاء البرلمان الألماني حظر الحفلات الخاصة مؤقتا بعد أن وصلت الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر.

الأمريكيتان

- ندد مسؤولون حكوميون في بيرو بصاحب ملهى ليلي بعد مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا نتيجة حادث تدافع أو تعرضهم للاختناق أثناء محاولة رواد إحدى الحفلات الفرار بعد أن داهمت الشرطة المكان لانتهاكه قيود فيروس كورونا.

- اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتمين "للدولة العميقة" في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، بالعمل على إبطاء اختبار لقاحات "كوفيد-19" إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

- قال الدكتور مايك ريان من منظمة الصحة العالمية إن نطاق جائحة "كوفيد-19" في المكسيك أكبر مما هو معلن و"غير معترف به بشكل كاف" كما أن عدد اختبارات الكشف عن الفيروس محدود.

آسيا والمحيط الهادي

- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند حاجز الثلاثة ملايين مع تسجيل 69239 حالة إصابة جديدة يوم الأحد بعد عودة قطاعات مختلفة للعمل في أنحاء البلاد.

- سجلت أستراليا 17 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، لكن الإصابات في ولاية فيكتوريا التي تضررت بشدة، وهي بؤرة جميع الوفيات الأحدث جراء المرض، أظهرت اتجاها نزوليا، حسبما ذكرت السلطات.

- أعلنت السلطات الكورية الجنوبية أعلى ارتفاع يومي في حالات الإصابة منذ أوائل مارس، قائلة إنه قد تكون هناك حاجة إلى قواعد أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي مع استمرار تفشي المرض جراء تجمع في كنيسة بالعاصمة سيئول وتجمعات أخرى.

الشرق الأوسط وإفريقيا

- يبدأ موظفو القطاع العام في السعودية العمل من أماكن العمل في 30 أغسطس، حسبما ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في خطوة أخرى لتخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.

تطورات طبية

- قالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب على الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما وأكثر أن يضعوا كمامات الوجه، للمساعدة في التعامل مع وباء "كوفيد-19" بنفس الشروط التي تنطبق على البالغين، في حين ينبغي للأطفال ما بين سن السادسة والحادية عشرة وضعها حسب منهجية قائمة على مواجهة المخاطر.

- حضر نحو 1500 متطوع مزودين بكمامات الوجه ومعقمات اليدين وأجهزة تعقب حفلا موسيقيا في مكان مغلق بألمانيا يوم السبت، كجزء من دراسة لمحاكاة الطريقة التي ينتشر بها فيروس كورونا المستجد في التجمعات الكبيرة.

الاقتصاد

- قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشانغ إن اقتصاد البلاد يمكن أن يشهد نموا هذا العام، حسبما ذكرت الإذاعة الرسمية يوم الأحد، بالرغم من تأثير الجائحة.

- وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ ذكر أن معدلات البطالة الفعلية في أستراليا ستتجاوز 13 في المئة بحلول نهاية سبتمبر، حيث خسر قرابة نصف مليون شخص وظائفهم بسبب إجراءات العزل العام الكامل المفروضة في ثاني أكثر المدن الأسترالية ازدحاما.

- يسعى وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل لمد الفترة التي تدفع الدولة خلالها بدلات عمل قصيرة الأجل لمدة عام واحد وهو تكملة لمن يخضعون لنظام ساعات عمل أقل، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية.

المصدر: رويترز