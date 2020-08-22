سقوط طائرة إسرائيلية في لبنان

قال الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت، إن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في لبنان في وقت سابق اليوم.

وأفاد الجيش في بيان: "في وقت سابق من اليوم وخلال عملية للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش على الأراضي اللبنانية".

وصرح الناطق باسم الجيش بأنه لا توجد خشية من تسرب للمعلومات.

في وقت سابق اليوم وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 22, 2020

מוקדם יותר היום, במהלך פעילות מבצעית של כוח צה״ל בגבול לבנון, נפל רחפן של צה"ל בשטח לבנון. אין חשש לדלף מידע — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) August 22, 2020

وتعد هذه المرة الثانية، خلال أقل من شهر، التي تعلن فيها القوات الإسرائيلية سقوط طائرة بدون طيار داخل الأراضي اللبنانية، حيث قال الجيش في 26 يوليو إن طائرة عسكرية مسيرة كانت تنفذ نشاطا عملياتيا سقطت داخل الأراضي اللبنانية.

المصدر: وكالات