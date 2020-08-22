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سقوط طائرة إسرائيلية في لبنان

أخبار العالم

سقوط طائرة إسرائيلية في لبنان
Reuters
الجيش الإسرائيلي
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قال الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت، إن طائرة مسيرة تابعة له سقطت في لبنان في وقت سابق اليوم.

وأفاد الجيش في بيان: "في وقت سابق من اليوم وخلال عملية للجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، سقطت طائرة مسيرة تابعة للجيش على الأراضي اللبنانية".

وصرح الناطق باسم الجيش بأنه لا توجد خشية من تسرب للمعلومات.

وتعد هذه المرة الثانية، خلال أقل من شهر، التي تعلن فيها القوات الإسرائيلية سقوط طائرة بدون طيار داخل الأراضي اللبنانية، حيث قال الجيش في 26 يوليو إن طائرة عسكرية مسيرة كانت تنفذ نشاطا عملياتيا سقطت داخل الأراضي اللبنانية.

المصدر: وكالات

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