رئيس باكستان يهنئ أردوغان باكتشاف الغاز

هنأ الرئيس الباكستاني، عارف علوي، السبت، نظيره التركي رجب طيب أردوغان وشعبه، على اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وقال علوي في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر: "يجب أن أهنئ أصدقاءنا، الرئيس رجب طيب أردوغان، والشعب التركي، على أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر الأسود".

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وأعرب عن تمنيه " السعادة والسرور والرخاء" للشعب التركي على هذا الاكتشاف الكبير.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس التركي اكتشاف سفينة "الفاتح" للتنقيب، 320 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي في البحر الأسود.

وقدر وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، القيمة الاقتصادية لاحتياطيات الغاز المكتشف في البحر الأسود بنحو 65 مليار دولار.

المصدر: الأناضول