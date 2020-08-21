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موسكو تدعو واشنطن للحوار مع إيران

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موسكو تدعو واشنطن للحوار مع إيران
Sputnik MAXIM BLINOV
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اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن النهج الذي اختارته واشنطن تجاه إيران لا آفاق له، ودعتها للحوار مع طهران بدلا من إطلاق تهديدات.

ووصفت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة، التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي بـ "المناورات الخطيرة".

وأعادت إلى الأذهان أن ذلك يأتي بعد عامين من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، و"انتهاكها بشكل فظ التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي المرتبطة بهذا الاتفاق".

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وأضافت أن المساعي الأمريكية لإعادة فرض العقوبات "لا يمكن أن تؤدي إلى النتائج التي يبتغيها الأمريكيون"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة استبعدت نفسها من أطراف الاتفاق النووي، وحرمت نفسها من أي حق في استخدام الآليات التي يتضمنها الاتفاق.

وشددت الخارجية الروسية على أن "النهج نحو تصعيد التوتر حول إيران خاطئ ولا آفاق له، قائلة: "ندعو الولايات المتحدة لاختيار حلول عقلانية وعدم حرمان نفسها من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران".

المصدر: نوفوستي

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