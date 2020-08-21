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الاتحاد الأوروبي: اللجنة المشتركة المعنية بالاتفاق النووي تجتمع في فيينا في 1 سبتمبر

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الاتحاد الأوروبي: اللجنة المشتركة المعنية بالاتفاق النووي تجتمع في فيينا في 1 سبتمبر
Reuters Arnd Wiegmann
الأمينة العامة للدائرة الأوروبية للسياسة الخارجية، هيلغا شميد
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الدوري الجديد للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي مع إيران سيعقد في فيينا في 1 سبتمبر المقبل.

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وجاء في بيان نشرته دائرة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، أن "لقاء أعضاء اللجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني سيعقد في فيينا في 1 سبتمبر تحت رئاسة الأمينة العامة للدائرة الأوروبية للسياسة الخارجية، هيلغا شميد، وسيشارك فيه ممثلو الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران".

وأمس الخميس، أصدر رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، بيانا أكد فيه أن الولايات المتحدة ليس بإمكانها اللجوء لآلية تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران لأنها ليست جانبا في الاتفاق النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن منه في 8 مايو عام 2018.

كما أكد بوريل عزمه، بصفته منسقا للجنة المشتركة بذل الجهود من أجل الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وتنفيذها من قبل جميع الأطراف المتبقية فيه. 

المصدر: تاس + Swissinfo

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