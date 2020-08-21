لجنة الصليب الأحمر تنقل رسائل من زعيم المعارضة المالي المختطف لعائلته

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها تمكنت من نقل رسائل من زعيم المعارضة المالية المختطف من قبل جماعات مسلحة، إسماعيل سيسي، إلى أفراد من عائلته.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن "الرسائل احتوت فقط على معلومات عائلية، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تشارك في المفاوضات من أجل الإفراج عن سيسي، وأنها جهة فاعلة محايدة ومستقلة في المجال الإنساني".

وأضافت: "عندما يتم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية، ستكون اللجنة الدولية على استعداد لتسهيل عملية نقل محتملة للرهائن".

ويعتبر هذا أول اتصال بين سيسي وعائلته منذ اختطافه في مارس الماضي، إذ تعرض سيسي وعدد من أعضاء وفده، لكمين نصبه مسلحون مجهولون، أثناء الإعداد لحملته الانتخابية في منطقة تمبكتو بشمال البلاد.

وقال حزب سيسي "الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية"، إن "المسلحين قتلوا حارسه الشخصي وأصيب اثنان آخران".

ويشن متشددون على صلة بتنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش" هجمات متكررة على أهداف مدنية وعسكرية في المنطقة، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولم تتلق السلطات أي طلب للحصول على فدية.

المصدر: "سبوتنيك + وكالات"