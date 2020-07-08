فرنسا تطالب بالإفراج عن زعيم المعارضة في مالي إسماعيل سيسي

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأربعاء، إلى إطلاق سراح زعيم المعارضة في مالي إسماعيل سيسي الذي يحتجزه مسلحون يشتبه بأنهم متشددون رهينة منذ مارس.

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وردا على سؤال عن سيسي، قال لودريان أمام الجمعية الوطنية "تعبر فرنسا عن غضبها تجاه وضع السيد إسماعيل سيسي. لقد كان زعيم المعارضة ومرشحا للانتخابات الرئاسية واحتجز رهينة منذ ثلاثة أشهر ونحن نطالب بقوة بالإفراج عنه".

وتعرض سيسي وعدد من أعضاء وفده لكمين نصبه مسلحون مجهولون في مارس أثناء الإعداد لحملته الانتخابية في منطقة تمبكتو بشمال البلاد.

وقال حزب سيسي "الاتحاد من أجل الجمهورية والديمقراطية" إن المسلحين قتلوا حارسه الشخصي وأصيب اثنان آخران.

ويشن متشددون على صلة بتنظيم "القاعدة" وتنظيم "داعش" هجمات متكررة على أهداف مدنية وعسكرية في المنطقة، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها، ولم تتلق السلطات أي طلب للحصول على فدية.

المصدر: رويترز