العراق.. مقتل مدني بهجوم على شاحنة متعاقدة مع التحالف الدولي (صور)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في العراق، اليوم الجمعة، مقتل سائق شاحنة متعاقدة مع التحالف الدولي جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت في بيان صحفي، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي في منطقة عويريج جنوبي العاصمة بغداد".

وأضافت، أن "الحادث أدى الى حرق عجلة مدنية واستشهاد سائقها".

وتتعرض الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي إلى هجوم مستمر في الفترة الأخيرة في مناطق متعددة من العراق.

المصدر: RT