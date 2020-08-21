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"بايدن سيكون أسوأ كابوس لكم".. ترامب يهاجم منافسه في عقر داره

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Reuters TOM BRENNER
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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة منافسه في الانتخابات الرئاسية القادمة جو بايدن، محذرا من أن الأخير سيكون "أسوأ كابوس" للأمريكيين في حال فوزه بالانتخابات.

وقال ترامب أمام مجموعة من مؤيديه في ولاية بنسلفانيا، حيث مسقط رأس جو بايدن، يوم الخميس، إن بايدن "ليس صديقا لبنسلفانيا، بل إنه كابوسكم الأسوأ".

وأضاف ترامب: "إذا أردتم رؤية حياتكم أثناء ولاية بايدن، ففكروا في أنقاض مينيابوليس التي يتصاعد الدخان فوقها، والفوضى العنيفة في بورتلاند، والشوارع الملطخة بالدماء في شيكاغو، وتخيلوا هذه العربدة وهي تدخل مدينتكم وكل مدينة في أمريكا".

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وأشار ترامب من خلال هذا الكلام إلى الاضطرابات التي هزت الولايات المتحدة في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا أواخر مايو الماضي، وإلى موقف الديمقراطيين من حملة "حياة السود مهمة" وتعامل بعض رؤساء البلديات الديمقراطيين مع أعمال العنف في مدنهم.

كما شن ترامب هجوما كلاميا على المرشحة لمنصب نائب الرئيس ضمن فريق بايدن، كامالا هاريس، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وجاءت زيارة ترامب لولاية بنسلفانيا قبل ساعات من خطاب متوقع لجو بايدن سيلقيه في الولاية ذاتها، ومن المرتقب أن يعلن فيه رسميا عن قبوله ترشيح الديمقراطيين له لخوض الانتخابات التي ستجري في نوفمبر المقبل.

المصدر: قناة ABC الأمريكية

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