قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن بلاده تدين نية واشنطن إعادة العقوبات ضد إيران، مؤكدا استمرار تعاون موسكو مع طهران رغم التهديدات الأمريكية لروسيا والصين بشأن إيران.

وأضاف ريابكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "موسكو تدين نية واشنطن إعادة العقوبات ضد إيران".

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كما وصف ريابكوف التهديدات الأمريكية ضد روسيا والصين بشأن التعاون مع طهران بأنها "لا أساس لها"، مؤكدا أن بلاده ستواصل تعاونها مع إيران، على الرغم من تهديدات الولايات المتحدة.

في وقت سابق، تحدث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن العودة الوشيكة لعقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران، كما وزعت البعثة الدائمة للولايات المتحدة في مجلس الأمن مشروع قرارها بشأن تمديد الحظر على توريد الأسلحة لإيران.

وهدد بومبيو روسيا والصين بشأن إيران قائلا: "إذا رفضت روسيا والصين الامتثال لنظام عقوبات الأمم المتحدة الذي أعادته الولايات المتحدة ضد إيران، فإن واشنطن سترد بفرض عقوبات".

المصدر: نوفوستي