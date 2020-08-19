بومبيو يحمل روسيا والصين مسؤولية منع معاقبة إيران

هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا والصين قائلا إن الولايات المتحدة ستخضعهما للمحاسبة إذا حاولتا منع إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

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جاء تصريح بومبيو بحديث لقناة "فوكس نيوز"، وقال ردا على سؤال حول ما إذا ستستخدم بلاده عقوبات ضد روسيا والصين في حال رفضهما الامتثال لنظام العقوبات ضد إيران: "هذا صحيح".

وأضاف: "لقد فعلنا ذلك سابقا عندما رأينا دولا تنتهك العقوبات الأمريكية الحالية، وحملنا كل دولة منتهكة مسؤوليتها وسنفعل الشيء نفسه في ما يتعلق بالعقوبات الأممية الأوسع".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أن بومبيو سيتوجه إلى الأمم المتحدة لإبلاغ المنظمة بأن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

المصدر: كالات