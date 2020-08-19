ترامب يحمّل بومبيو رسالة لمجلس الأمن حول نية واشنطن إعادة العقوبات على إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه بصدد إرسال وزير الخارجية مايك بومبيو إلى مجلس الأمن ليطلع أعضاءه على أن بلاده تنوي إعادة فرض جميع العقوبات المعلقة على إيران.

وقال ترامب للصحفيين، إن "العقوبات التي نقصدها، هي جميع العقوبات التي تم تعليقها في السابق".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد يتوجه إلى نيويورك الخميس، سعيا لإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران والاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وستقدم الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن من عدم انصياع إيران للاتفاق النووي، في سبيل البدء بعملية إعادة فرض العقوبات، وذلك رغم انسحاب واشنطن من الاتفاق في عام 2018.

من جهتها، دعت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الثلاثاء منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى إعادة أنشطتها النووية إلى ما كانت عليه قبل 2015، في حال أعادت واشنطن فرض عقوباتها على طهران.

المصدر: "رويترز"