في سابقة.. سفارة إسرائيل في الخليج "تفاجئ" متابعيها (فيديو)

فاجأت السفارة الإسرائيلية الافتراضية في دول الخليج متابعيها بمقطع فيديو لأول اتصال هاتفي بين إسرائيل والإمارات في التاريخ، عقب تدشين خطوط الهاتف بين الدولتين.

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ونشرت السفارة الإسرائيلية الافتراضية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو المحادثة معلقة: "بعد تدشين خطوط الهاتف بين إسرائيل والإمارات قررنا مفاجأة أحد متابعينا على شبكات التواصل، استمعوا للحديث العفوي بين لورينا الإسرائيلية وعلي الإماراتي".

​وبدأ تشغيل الاتصالات الهاتفية المباشرة بين الإمارات وإسرائيل لأول مرة في التاريخ، يوم الأحد الماضي، بعد الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق، أجرى وزيرا خارجية إسرائيل غابي أشكنازي، ونظيره الإماراتي، عبد الله بن زايد، أول اتصال رسمي بين البلدين، وذلك قبل توقيع اتفاق تطبيع العلاقات، الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي.

بعد تدشين خطوط الهاتف بين اسرائيل والامارات قررنا مفاجئة احد متابعينا على شبكات التواصل- استمعوا للحديث العفوي بين لورينا الاسرائيلية وعلي الاماراتي. pic.twitter.com/xY8Ic2UQ7R — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) August 19, 2020

المصدر: RT