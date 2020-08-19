نتنياهو يهنئ المسلمين برأس السنة الهجرية

كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهنئة للمسلمين بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة 1442.

وجاء في رسالة التهنئة: "يطيب لي أن أهنئ مواطنينا المسلمين بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة. أتمنى أن يكون هذا العام الجديد عاما من الصحة والسلامة والازدهار والنجاح لكم ولأفراد عائلاتكم".

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وتابع: "يسرني أيضا انتهاز هذه الفرصة لأقدم أطيب التهاني وأصدق التبريكات لجميع المسلمين في المنطقة.. العام المنصرم لم يكن سهلا. جائحة كورونا أصابتنا جميعا والتحديات الأمنية لا تزال تواجه جميع دول المنطقة. ولكن هذا العام هو أيضا عام السلام لأننا توصلنا إلى اتفاقية سلام تاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة".

واعتبر أن خطوة التطبيع مع الإمارات "خطوة بالغة الأهمية من شأنها تعزيز السلام والأمان والاستقرار في المنطقة وهي ستغير وجه الواقع الإقليمي بشكل غير مسبوق.. جميع دول المنطقة ستستفيد من ذلك في شتى المجالات ومنها الاقتصاد والطب والتجارة والسياحة وغيرها".

وأعرب نتنياهو عن رؤيته بأن الإمارات لن تكون الدولة العربية الوحيدة التي تطبّع، وقال: "أتوقع أيضا أن الإمارات لن تكون الدولة العربية الوحيدة التي ستوقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل. هناك ما يستحق الانتظار! وحتى حلول ذلك، من صميم قلبي أتمنى لكم عاما سعيدا وكل عام وأنتم بخير!".

المصدر: RT