بومبيو: واشنطن تنوي عدم السماح بظهور أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن إدارة بلاده تفترض أنها ستكون قادرة على منع ظهور أنظمة الدفاع الجوي الروسية لدى إيران، ببدئها عملية إعادة عقوبات الأمم المتحدة ضدها.

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وذكر بومبيو في تصريح لقناة فوكس نيوز، أن واشنطن تعتزم إخطار مجلس الأمن الدولي بقرارها بدء عملية إعادة القيود المحددة، بما في ذلك حظر الأسلحة، معربا عن ثقته بأن "جميع العقوبات (ضد إيران) ستُعاد".

ورأى رئيس الدبلوماسية الأمريكية أن العالم بذلك "سيصبح أكثر أمنا"، مشددا على أن "الفرصة لن تكون متاحة أمام الإيرانيين للحصول على أنظمة الدفاع الجوي الروسية والدبابات الصينية، وكل ما يهدد السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

في وقت سابق، قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إنه أصدر تعليماته إلى بومبيو، بإخطار مجلس الأمن الدولي بنيّة الولايات المتحدة "إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة تقريبا ضد إيران،(والتي كانت) معلقة سابقا".

ترامب انتقد مجددا في الوقت ذاته خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد قال إن القرار بشأن شرعية الطلب الأمريكي بإعادة العقوبات، على الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، ستتخذه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

المصدر: تاس