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واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بإيران مقرها الإمارات

أخبار العالم

واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بإيران مقرها الإمارات
Reuters
شركة ماهان الإيرانية للطيران
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فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شركتين مقرهما الإمارات العربية المتحدة، متهمة إياهما بتقديم الدعم لشركة "ماهان إير" المدرجة في القائمة السوداء الأمريكية.

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إنها أدرجت شركة Parthia Cargo وDelta Parts Supply FZC في القائمة السوداء، لتوفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية الرئيسية لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير".

وأضافت أنها فرضت أيضا عقوبات على أمين مهدوي، وهو مواطن إيراني مقيم في الإمارات العربية المتحدة، لامتلاكه أو السيطرة على شركة بارثيا للشحن. 

المصدر: رويترز 

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