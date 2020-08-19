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علاقة حميمة على المباشر.. "زوم" يوثق فضيحة من العيار الثقيل خلال اجتماع حكومي عن بعد (فيديو)

أخبار العالم

علاقة حميمة على المباشر..
أعضاء المجلس خلال اجتماعهم عبر تطبيق زوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ok5a

أثار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا في البرازيل، حيث نسي أحد المشاركين في اجتماع رسمي لمجلس مدينة ريو دي جانيرو إيقاف كاميرته وانخرط بممارسة العلاقة الحميمة.

ورغم حجم المفاجأة بالنسبة لأعضاء المجلس السبعة إزاء هذا المشهد، إلا أنهم حافظوا على رباطة جأشهم وواصلوا اجتماعهم، بينما كان الزوجان مشغولان بممارسة الجنس.

وقال ليونيل بريزولا، عضو حزب الاشتراكية والحرية الذي ترأس الاجتماع: "بمجرد أن لاحظنا ما كان يحدث، طلبنا على الفور من الأشخاص الذين يتحكمون في الصوت والفيديو للمشاركين إزالته من البث"، بحسبما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وأضاف بريزولا: "لا يملك أعضاء المجلس الأمريكي والمشاركون الآخرون أي مساهمة في التحكم في مقاطع الفيديو أو تعديلها على زووم"، مشيرا إلى أن الاجتماع تواصل بعد ذلك لمدة 4 ساعات.

المصدر: Metro

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