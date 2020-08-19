لوكاشينكو: الغرب يواصل تمويل احتجاجات الشوارع وأعمال الشغب في بيلاروس

اتهم رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، الغرب بمواصلة تمويل احتجاجات الشوارع وأعمال الشغب في بلاده، ودعاه للاهتمام بالاحتجاجات التي تعم ربوعه، رافضا أي تدخل أجنبي في شؤون بلاده.

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وقال في اجتماع لمجلس الأمن الوطني اليوم الأربعاء: "الدول الغربية تعلن بشكل مباشر بالفعل، دون أي مواربة، وبصراحة عن جمع الأموال التي يتم إرسالها إلى بيلاروس. هذا ما نراه".

ونقلت وكالة أنباء "بيلتا" عن الرئيس قوله "بالطبع لا يمكننا تتبع جميع الأموال التي تأتي إلى هنا. لأن الكثير من الأموال تأتي نقدا. لكننا نعرف ذلك وسنركز على هذه القضية" .

وبالإضافة إلى ذلك، دعا لكاشينكو قادة الدول الغربية التي تجتمع وتناقش الوضع في بيلاروس ، أولا وقبل كل شيء، إلى الاهتمام بالقضايا الإشكالية في بلدانهم. وقال "زعماء الدول الغربية يعرضون علينا المفاوضات والمحادثات. وفي هذا الوقت يواصلون ثني مواقفهم. نحن نرى أيضا ونفهمه لكن لا نتصوره. أريدهم أن يسمعوا، سيعقدون اجتماعا اليوم أو غدا على مستوى وزارة الخارجية. أو قادة الاتحاد الأوروبي، أود أن أنصحهم ببساطة: قبل أن تشيروا إلينا بإصابعكم، ضعوا على جدول أعمال اجتماعاتكم قضاياكم (السترات الصفراء) في فرنسا، وأعمال الشغب الرهيبة في الولايات المتحدة، وانظروا في المقام الأول في الاحتجاجات ضد إجراءات العزل لمكافحة فيروس كورونا في ألمانيا ودول أوروبية أخرى".

وشدد الزعيم البيلاروسي على أنه "لا داعي للإشارة إلى بيلاروس اليوم من أجل صرف الانتباه عن المشاكل الموجودة في فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وما إلى ذلك". وأضاف أنه في وقت لاحق فقط، وبعد مناقشة مشاكلهم الخاصة، يمكن إدراج البند السادس أو السابع في جدول الأعمال مسألة بيلاروس.

وأكد أن التدخلات الخارجية غير مسموح بها في أوضاع في البلاد، وقال إن الدولة سترفض ذلك.

وأضاف لوكاشينكو: أولئك الذين يشحذون لعبة الدومينو اليوم، خاصة في الخارج (هذا واضح بالفعل)، سيتلقون صدا خطيرا. هذا ليس بلا أساس. يتم رفع الأعلام البولندية بالفعل في غرودنو.هذا غير مقبول. وسيتم قمع مثل هذه الأشياء بشكل جذري".

وحذر لوكاشينكو أيضا من أن "البلاد سيحكمها الآخرون" إذا لم يتم إبقاؤها ضمن الإطار القانوني المنصوص عليه في الدستور. وقال: "ويجب تطبيقه (الدستور) بشكل مقدس والالتزام به. أنت تفهمني أنه ليس لدي خيار آخر سوى إبقاء البلاد ضمن الإطار القانوني وفقا لهذا الدستور. وإلا فسيحكمنا الآخرون". حسبما نقلت وكالة "بيلتا".

في وقت سابق ، ذكرت وسائل الإعلام أن أعلام دول الاتحاد الأوروبي رفعت خلال التجمعات الاحتجاجية في غرودنو وبينها علم بولندا المجاورة.

المصدر: "تاس"