ترامب لبوتين: أنا من أشد المعجبين بكم

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2007 خطابا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب له فيه عن إعجابه الشديد.

وهنأ ترامب بوتين في الرسالة المذكورة حسب تقرير من 1000 صفحة أصدرته لجنة استخبارات مجلس الشيوخ الأمريكي، باختياره "شخصية العام" في مجلة "تايم".

وورد في الرسالة حسب التقرير: "عزيزي الرئيس بوتين.. تهانينا لمنحك لقب رجل العام حسب مجلة "تايم"... أنت تستحق ذلك بالتأكيد".

وأضاف: "كما سمعت، فأنا من أشد المعجبين بكم! اعتن بنفسك".

وختم رسالته قائلا: "مع أطيب التمنيات وخالص التقدير".

المصدر: RT + "فوربس"