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تركيا تتجاوز الـ6 آلاف وفاة بكورونا

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تركيا تتجاوز الـ6 آلاف وفاة بكورونا
Umit Bektas
الإجراءات الوقائية في تركيا - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الثلاثاء، تسجيل 1263 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الضحايا إلى 6 آلاف و16 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 251 ألفا و805 إصابات.

وارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا إلى 232 ألفا و913، إثر تماثل 942 شخصا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل عدد اختبارات الكشف عن كورونا، التي أجرتها تركيا حتى الثلاثاء، 5 ملايين و882 ألفا و406 فحوص.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إن "معدل الالتهاب الرئوي لدى المرضى بلغ 7.5%، وأن 703 مرضى من إجمالي المصابين، حالتهم حرجة".

المصدر: "الأناضول"

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