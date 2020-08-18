تركيا تتجاوز الـ6 آلاف وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الثلاثاء، تسجيل 1263 إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الضحايا إلى 6 آلاف و16 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 251 ألفا و805 إصابات.

وارتفعت حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا إلى 232 ألفا و913، إثر تماثل 942 شخصا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووصل عدد اختبارات الكشف عن كورونا، التي أجرتها تركيا حتى الثلاثاء، 5 ملايين و882 ألفا و406 فحوص.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إن "معدل الالتهاب الرئوي لدى المرضى بلغ 7.5%، وأن 703 مرضى من إجمالي المصابين، حالتهم حرجة".

Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/mtYxXoZAhi — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 18, 2020

المصدر: "الأناضول"