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تركيا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ250 ألفا والوفيات زهاء 6 آلاف

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تركيا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ250 ألفا والوفيات زهاء 6 آلاف
Reuters
إصابات "كوفيد-19" في تركيا تتجاوز حاجز الـ250 ألفا
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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى أكثر من 250 ألفا، برصد 1233 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أظهرت البيانات أيضا اقتراب عدد الوفيات من ستة آلاف.

وتوفي في تركيا خلال اليوم الأخير 22 شخصا جراء كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، ليرتفع عدد الوفيات إلى 5996، في حين بلغ إجمالي المتعافين 231971.

وتدرس السلطات التركية فرض بعض القيود في عدة أحياء من مدينة اسطنبول بينها إسنيورت، وأسنلر، وزيتون بورنو، وباغجيلار، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

وأعلن حاكم ولاية ماردين جنوب شرق تركيا، فرض حظر تجول جزئي في عدد من الأحياء بمقاطعتي مازي داغي، ودريك، حتى إشعار آخر بعد زيادة عدد الإصابات في الولاية.

المصدر: RT + وكالات

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