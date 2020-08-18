 
مباشر
عاجل
الخارجية الإسرائيلية ردا على الحكم في قضية الحريري: حزب الله اتخذ الشعب اللبناني رهينة

غوتيريش يدعو للحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي

أخبار العالم

غوتيريش يدعو للحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي
Reuters Denis Balibouse
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ojyk

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة في مالي على خلفية محاولة انقلاب عسكري في هذا البلد.

إقرأ المزيد
"رويترز": جنود متمردون يعتقلون رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا

وفي موجز صحفي، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش، إن البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي والأمانة للأمم المتحدة والأمين العام يتابعون الوضع ببالغ الاهتمام... الأمين العام يدعو للحفاظ على مؤسسات الدولة.

وأعرب دوجاريك عن أمل الأمم المتحدة في أن يتسنى لها أن تساعد الماليين، بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي في إعادة الهدوء إلى بلادهم.

إقرأ المزيد
فرنسا تندد
فرنسا تندد "بكل حزم" بالتمرد العسكري في مالي

ونقلت "رويترز" عن مصادرها أن عسكريين متمردين اعتقلوا رئيس مالي أبو بكر إبراهيم كيتا في العاصمة باماكو.

وجاء ذلك وسط ورود تقارير عن وقوع تمرد في قاعدة "كاتي" العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

المصدر: تاس + رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا