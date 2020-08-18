بيلاروس: المجلس التنسيقي للمعارضة يدعو موسكو وبروكسل للتوسط في المفاوضات مع السلطات

دعا عضو المجلس التنسيقي للمعارضة البيلاروسية المشكل حديثا بافل لاتوشكو الاتحاد الأوروبي وروسيا، للوساطة في المفاوضات بين المعارضة والسلطات في بيلاروس.

وأبدت المعارضة البيلاروسية رغبتها في بناء علاقة حسن جوار مع كل من روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقال عضو المجلس التنسيقي وزير الثقافة البيلاروسي السابق، بافل لاتوشكو اليوم الثلاثاء: "سيكون أسوأ السياسيين في بيلاروس من سيبني جدارا بيننا وروسيا. التعاون مع روسيا... التعاون الاقتصادي والتجاري، يلبي المصالح البراغماتية لبيلاروس، وكذلك التعاون مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن المعارضة ترى بيلاروس وسيطا بين روسيا والغرب، وقال: "نحن مهتمون بأن نكون جسرا قويا يربط بين روسيا وغرب أوروبا".

ودعا موسكو وبروكسل إلى أن تصبحا ضامنين لأمن المجلس التنسيقي، مضيفا: "هذه الضمانات ضرورية للغاية. دور جارينا روسيا والاتحاد الأوروبي مهم هنا، وهذا أيضا يتوافق مع مصالح موسكو وبروكسل. وإلا، إذا لم يتلق المجلس التنسيقي ضمانات أمنية، ستظهر مسألة الثقة به من قبل الناس".

وكانت سفيتلانا تيخانوفسكايا المنافسة الخاسرة أمام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات في الـ9 من أغسطس الجاري، أعلنت الجمعة الماضي عن تشكيل مجلس تنسيقي للمعارضة.

وتقيم تيخانوفسكايا منذ الـ10 من أغسطس في ليتوانيا بعد أن قالت إنها لا تعترف بالنتائج الرسمية للانتخابات التي فاز بها لوكاشينكو بأكثر من 80% من أصوات الناخبين وأعلنت استعدادها لتكون زعيمة وطنية لبيلاروس.

وأعلن المجلس التنسيقي أن هدفه إجراء انتخابات جديدة وإحداث انتقال سلمي للسلطة، فيما اعتبر لوكاشينكو تشكيل المجلس "محاولة للاستيلاء على السلطة" في البلاد.

المصدر: وكالات