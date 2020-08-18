بريطانيا تسجل 1089 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت الأرقام الحكومية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1089 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك وفاة 12 شخصا بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة البريطانية، إلى أن حالات الوفاة التي أعلن عنها اليوم، كانت لأشخاص أثبتت الفحوص إصابتهم بالفيروس في غضون 28 يوما.

وسجلت بريطانيا أكثر من ألف حالة يوميا في ثمانية من الأيام العشرة الماضية.

وتحتل المملكة المتحدة المركز الثاني عشر عالميا، من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث سجلت 320286 إصابة، والوفيات 41381 حالة، حسب موقع "وورلد ميتر".

المصدر: "رويترز + وورلد ميتر"